ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Додамо, що минулої доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, трьох військових поранено.

Згодом стало відомо, про загибель одного з українських бійців.