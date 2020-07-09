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ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

Київ • УНН

 • 10975 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Від початку поточної доби бойовики не здійснювали обстрілів позиції Збройних сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні прес-центру штабу ООС.

Додамо, що минулої доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, трьох військових поранено.

Згодом стало відомо, про загибель одного з українських бійців.

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