ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Від початку поточної доби бойовики не здійснювали обстрілів позиції Збройних сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — вказано у повідомленні прес-центру штабу ООС.
Додамо, що минулої доби бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, трьох військових поранено.
Згодом стало відомо, про загибель одного з українських бійців.