ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Цитата:
"Протягом поточної доби, 4 квітня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.
"Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
Протягом минулої доби, 3 квітня, було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.