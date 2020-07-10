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ООС: через ворожий мінометний обстріл поранено двох військових

ООС: через ворожий мінометний обстріл поранено двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу Новолуганського у зоні ООС поранено двох військових. Про це УНН повідомляє з посилання на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, 10 липня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм. Одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

"Російські загарбники цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - додали у штабі.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, "використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь".

Нагадаємо, бойовики обстріляли позиції ОС біля Авдіївки, поранено військового.

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