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ООС: из-за вражеского минометного обстрела ранены двое военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Вследствие вражеского минометного обстрела вблизи Новолуганского в зоне ООС ранены двое военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм. Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту", - говорится в сообщении.

Как указано, украинским воинам было предоставлено надлежащую первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.

"Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей", - добавили в штабе.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, "использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ".

Напомним, боевики обстреляли позиции ОС у Авдеевки, ранен военный.

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