ООС: из-за вражеского минометного обстрела ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Вследствие вражеского минометного обстрела вблизи Новолуганского в зоне ООС ранены двое военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 10 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм. Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту", - говорится в сообщении.
Как указано, украинским воинам было предоставлено надлежащую первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение.
"Российские захватчики, целенаправленно первыми открывая огонь по позициям наших защитников, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей", - добавили в штабе.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил, которые обороняются, "использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ".
Напомним, боевики обстреляли позиции ОС у Авдеевки, ранен военный.