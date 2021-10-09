ООС: бойовики зранку двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Від початку доби 9 жовтня зафіксовано два ворожих порушення режиму припинення вогню - обстріли позицій українських сил. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
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Повідомляється, що станом на 11:00 9 жовтня з початку доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленностями озброєння.
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“У районі Майорська окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки ворожі зброєні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм. За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, - наголосили у штабі.
Зазначається, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Додамо
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.