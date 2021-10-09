ООС: боевики утром дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала дня 9 октября зафиксировано два вражеских нарушения режима прекращения огня - обстрелы позиций украинских сил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 11:00 9 октября с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими договоренности вооружения.
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"В районе Майорска оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций с автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.
Отмечается, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Добавим
За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.