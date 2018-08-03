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ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, ворог обстріляв наші позиції біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм”.

“За минулу добу у ході бойових дій 4 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного. За даними розвідки двоє окупантів загинуло та один дістав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.

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