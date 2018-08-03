ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Огонь велся по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумив, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял наши позиции у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм”.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино. По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения”, - сообщили в пресс-центре ООС.