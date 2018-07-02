ООС: бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Минулої доби, 1 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого “хлібного перемир’я”, проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї і на окремих ділянках використовував заборонену Мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське, де ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А наших захисників Троїцького бойовики провокували пострілами із 82-мм міномету. Минулої доби противник також відкривав вогонь у районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі додали, що: “На Горлівському напрямку російські найманці розгорнули бойові дії у районі населеного пункту Луганське, де відкривали вогонь по наших позиціях із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Зайцевого, а по позиціях у районі Гладосового відпрацювала БМП. На Донецькому напрямку упродовж минулої доби було тихо”.
“Неспокійно було на Маріупольського напрямку у районі населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців немає”, — повідомили військові.