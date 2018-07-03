ООС: бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових

“На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське та Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю”, — вказано у повідомленні.

Військові також додали, що: “військовослужбовці Об’єднаних сил, які безпосередньо ведуть оборонні бої на передньому краї мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням того командира підрозділу (від спостережного поста взводу та вище), по якому противник застосовує зброю або здійснює наступ. Всі рішення щодо адекватної відповіді приймаються на місці”.

“Минулої доби противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися із стрілецької зброї у районі населених пунктів Луганське та Новозванівка. Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складу Об’єднаних сил, на східній околиці Золоте-4, отримавши адекватну відповідь обстріл було припинено. Наші позиції у районі населеного пункту Новолуганське окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У наслідок ворожого обстрілу один наш захисник отримав поранення. На Донецькому напрямку ворог проявив себе, обстрілявши захисників Пісків з протитанкових гранатометів”, — повідомили у штабі.

“Найгарячіше було на Маріупольського напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль, Чермалик та Лебединське. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь. За уточненими даними розвідки, двох бойовиків російських окупаційних військ поранено”, — передають у прес-центрі ООС.

“Не зважаючи на оголошене перемир’я бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, що на Луганському напрямку, та у районі населених пунктів Водяне та Широкине, що на Маріупольському напрямку”, — зазначили у прес-центрі ООС.