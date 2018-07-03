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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79294 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111230 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132221 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175558 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155128 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142424 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. За прошедшие сутки, 2 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное Минского договоренностями оружие не использовалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие”, — указано в сообщении.

Военные также добавили, что: “военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватного ответа принимаются на месте”.

“За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотого-4, получив адекватный ответ обстрел был прекращен. Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения. На Донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов”, - сообщили в штабе.

“Наиболее горячая обстановка на Мариупольском направлении, где наблюдалось наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь. По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск ранены”, - передают в пресс-центре ООС.

“Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, что на Луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении”, - отметили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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