ООС: бойовики сім разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:
- поблизу Красногорівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Березове — зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Мар’їнкою — зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Павлополя — з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- неподалік Новоолександрівки — з мінометів калібру 82 мм — 4 міни;
- поруч з Кримським — з 82-мм мінометів — 10 мін та озброєння БМП-1;
- поблизу Новотошківського — з мінометів калібру 82 мм — 11 мін та станкового протитанкового гранатомета.
"Сьогодні, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.