ООС: боевики семь раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела, а именно:
- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Березово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- неподалеку Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм - 4 мины;
- рядом с Крымским - из 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.
"Сегодня, 24 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.