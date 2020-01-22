ООС: бойовики один раз порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики один раз обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Близько 8-ї ранку російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Павлополя. Противник вів вогонь упродовж 15 хвилин з боку окупованого населеного пункту Соснівське", - повідомив Праута.
За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, що 21 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.