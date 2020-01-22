ООС: боевики один раз нарушали режим прекращения огня

"Около 8 утра российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные вблизи Павлополя. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское", - сообщил Праута.

По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.