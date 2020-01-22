ООС: боевики один раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"Около 8 утра российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные вблизи Павлополя. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское", - сообщил Праута.
По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.
Напомним, что 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.