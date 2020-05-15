ООС: бойовики двічі порушили режим тиші, поранено двох бійців

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник для обстрілу підрозділів Об’єднаних сил, застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів щодо придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння, українські військовослужбовці припинили злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч", - повідомили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового ворог двічі відкривав вогонь, застосувавши 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 14 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.