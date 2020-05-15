ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник вів вогонь неподалік Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем. Поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети, а біля Водяного — великокаліберні кулемети.

“Захисники України своєчасно реагували на усі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів”, — йдеться у повідомленні штабу.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82 мм міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було”, — повідомили військові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перше засідання оновленої української делегації в ТКГ: про що говорили

“Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення оперативно та жорстко реагували з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями”, — додали у штабі.

Зазначається, що за даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

“Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ стежити за ситуацією на Донбасі і у Криму в умовах пандемії коронавірусу.