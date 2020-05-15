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ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем. Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а у Водяного — крупнокалиберные пулеметы.

“Защитники Украины своевременно реагировали на все враждебные вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов”, — говорится в сообщении штаба.

В свою очередь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Хутора Вольного враг применял 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было”, — сообщили военные.

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“Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими”, — добавили в штабе.

Отмечается, что по данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

“С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, Украина призвала ОБСЕ следить за ситуацией на Донбассе и в Крыму в условиях пандемии коронавируса.

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