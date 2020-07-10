ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь, трьох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"10 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін", - повідомили у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки.
З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутору Вільний та Оріхового.
Крім того, впродовж дня, окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник два рази вів вогонь задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу Невельського.
"За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, за даними розвідки, окупаційне командування на Донбасі з початку липня частіше застосовує диверсійно-розвідувальні групи і снайперські пари, зокрема з російськими військовими.