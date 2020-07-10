ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь, трьох військових поранено

ukru
Ексклюзив
07:00 • 22159 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 37853 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 108389 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 155669 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 129050 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142138 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144676 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128698 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182882 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126131 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 83596 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 132827 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 113263 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 98947 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 99906 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 22170 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 37877 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 56279 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 123364 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 128019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 100640 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101653 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 119711 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136565 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135033 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь, трьох військових поранено

ООС: бойовики 9 разів відкривали вогонь, трьох військових поранено

Київ • УНН

 • 12247 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"10 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін", - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки.

З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутору Вільний та Оріхового.

Крім того, впродовж дня, окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник два рази вів вогонь задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу Невельського.

"За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупаційне командування на Донбасі з початку липня частіше застосовує диверсійно-розвідувальні групи і снайперські пари, зокрема з російськими військовими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32