ООС: бойовики 7 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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