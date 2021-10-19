ООС: боевики 7 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Позиции украинских воинов у Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. У Новолуганское оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Неподалеку Крымского враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По состоянию на 7:00 утра 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
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