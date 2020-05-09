ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ неподалік Красногорівки та Опитного окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем. Захисників Широкиного ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.

“По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Хутора Вільного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поруч з Кримським ворог випустив по наших позиціях 10 мін 120-го калібру, а по захисниках Новотошківського відкривав вогонь із 82 мм мінометів — 8 мін. Неподалік Оріхового противник випустив протитанкову керовану ракету”, — зазначили у штабі.

“Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було”, — додали там.