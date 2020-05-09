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ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Вооруженные формирования боевиков 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения вооружения, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем. Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

“По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи у Хутора Свободного в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82 мм минометов — 8 мин. Неподалеку Орехово противник выпустил противотанковую управляемую ракету”, — отметили в штабе.

“Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было”, — добавили там.

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