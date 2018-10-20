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ООС: бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому сепаратисти тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями — три рази вели прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ у районах Кримського, Авдіївки та Гнутового.

“Також противник продовжує застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське”, — повідомляє прес-центр ООС.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров’я задовільний.

За даними розвідки, протягом 19 жовтня, чотирьох бойовиків знищено та ще двох поранено.

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