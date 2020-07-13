ООС: бойовики 11 разів порушили режим тиші, двоє бійців загинули

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики одиннадцять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння", - повідомили у пресцентрі.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"На превеликий жаль, впродовж поточної доби, двоє наших мужніх захисників загинули. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму тиші. За кожне втрачене життя українського воїна загарбники понесуть заслужене покарання. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 12 липня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

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