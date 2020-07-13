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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 72244 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104487 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 137590 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112006 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 133565 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102453 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102646 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104890 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102204 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ООС: боевики 11 раз нарушили режим тишины, двое бойцов погибли

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения", - сообщили в пресс-центре.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

"К большому сожалению, на протяжении текущих суток, двое наших мужественных защитников погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины. За каждую потерянную жизнь украинского воина захватчики понесут заслуженное наказание. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 12 июля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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