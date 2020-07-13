ООС: боевики 11 раз нарушили режим тишины, двое бойцов погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения", - сообщили в пресс-центре.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитникам Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.
"К большому сожалению, на протяжении текущих суток, двое наших мужественных защитников погибли. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины. За каждую потерянную жизнь украинского воина захватчики понесут заслуженное наказание. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 12 июля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.