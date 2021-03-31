ООН закликала зібрати 10 мільярдів доларів для допомоги сирійцям

Деталі

На П’ятій щорічній донорській конференції ООН просить зібрати 4,2 мільярда доларів для людей у ​​Сирії та 5,8 мільярда доларів для біженців на Близькому Сході.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що ще ніколи потреба у гуманітарній допомозі сирійцям не була такою великою.

Близько 24 мільйонів людей потребують базової допомоги, зростання за останній рік склало 4 мільйони, і це найвища кількість з тих пір, як сирійський президент Башар Асад в 2011 році привів до репресій проти демократичних демонстрантів, що призвели до громадянської війни.

Цитата

“Економіка Сирії була спустошена, і тепер наслідки COVID-19 погіршили ситуацію. Майже половина всіх сімей втратила джерело доходу. Дев’ять із 10 сирійців живуть у злиднях. Я закликаю вас допомогти нам задовольнити зростаючі потреби та активізувати ваші фінансові та гуманітарні зобов’язання”, — сказав він.

Збори коштів з різних країн

Німеччина пообіцяла 1,738 млрд. євро, що є найбільшим за останні чотири роки. Підтримка ЄС, яка надходить із його спільного бюджету та окремо від його членів, становила 560 мільйонів євро. Інші кошти надходили протягом дня, включаючи 100 мільйонів доларів від Катару та майже 600 мільйонів доларів від США.

Великобританія пообіцяла понад 281 млн доларів.

Нагадаємо

Кривава війна в Сирії йде з 2011 року. Конфлікт розпочався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Президента Башара аль-Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів.

Росія має намір розширити свої військові бази в Сирії. Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, згідно з яким міноборони Росії за участі МЗС країни належить провести переговори з Сирією про передачу російським військовим додаткового нерухомого майна і акваторії в рамках угоди про розміщення авіаційної групи.