ООН призвала собрать 10 млрд долларов для помощи сирийцам

Детали

На Пятой ежегодной донорской конференции ООН просит собрать 4,2 миллиарда долларов для людей в Сирии и 5,8 миллиарда долларов для беженцев на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что еще никогда потребность в гуманитарной помощи сирийцам не была такой большой.

Около 24 миллионов человек нуждаются в базовой помощи, рост за последний год составил 4 миллиона, и это наивысшее количество с тех пор, как сирийский президент Башар Асад в 2011 году привел к репрессиям против демократических демонстрантов, которые привели к гражданской войне.

Цитата

“Экономика Сирии была опустошена, и теперь последствия COVID-19 ухудшили ситуацию. Почти половина всех семей потеряла источник дохода. Девять из 10 сирийцев живут в нищете. Я призываю вас помочь нам удовлетворить растущие потребности и активизировать ваши финансовые и гуманитарные обязательства”, - сказал он.

Сбор средств из разных стран

Германия пообещала 1,738 млрд. Евро, что является самым большим за последние четыре года. Поддержка ЕС, поступающей с его общего бюджета и отдельно от его членов, составила 560 млн евро. Другие средства поступали в течение дня, включая 100 млн долларов от Катара и почти 600млн долларов от США.

Великобритания пообещала более 281 млн долларов.

Напомним

Кровавая война в Сирии идет с 2011 года. Конфликт начался 15 марта 2011 с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году. Протестующие требовали отставки Президента Башара аль-Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов.

Россия намерена расширить свои военные базы в Сирии. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Минобороны России с участием МИД страны предстоит провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы.