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ООН закликала Іспанію звільнити каталонських політиків

ООН закликала Іспанію звільнити каталонських політиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Робоча група Ради з прав людини ООН з довільних затримань заявила, що Іспанія повинна звільнити трьох політиків, які перебувають в попередньому ув'язненні в зв'язку з пред'явленими їм звинуваченнями у справі про проведення незаконного референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь групи.

На думку правозахисників, іспанський уряд повинен вивчити "довільне" рішення відмовити у звільненні колишнього заступника голови женералітета Оріоль Жункерасу, а також громадським активістам Жорді Санчесу і Жорді Куішару

В ООН вважають, що позбавлення волі цих політиків порушує принципи Загальної декларації прав людини та Іспанія повинна "невідкладно" вжити заходів - звільнити ув'язнених, виплатити їм компенсації і провести повне і незалежне розслідування.

У Верховному суді Іспанії проходять слухання у справі про проведення референдуму і проголошення незалежності в жовтні 2017 року, обвинуваченими у якій проходять 12 політиків, в тому числі Санчес, Куішар і Жункерас.

Нагадаємо, заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент.

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