ООН закликала Іспанію звільнити каталонських політиків

КИЇВ. 30 травня. УНН. Робоча група Ради з прав людини ООН з довільних затримань заявила, що Іспанія повинна звільнити трьох політиків, які перебувають в попередньому ув'язненні в зв'язку з пред'явленими їм звинуваченнями у справі про проведення незаконного референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь групи.