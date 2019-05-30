ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Рабочая группа Совета по правам человека ООН по произвольным задержаниям заявила, что Испания должна освободить трех политиков, которые находятся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад группы.
По мнению правозащитников, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшего заместителя председателя женералитета Ориоль Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару
В ООН считают, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека и Испания должна "безотлагательно" принять меры - освободить заключенных, выплатить им компенсации и провести полное и независимое расследование.
В Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашение независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас.
Напомним, арестованые экс-лидеры Каталонии прошли в испанский парламент.