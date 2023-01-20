ООН: у район поблизу Соледара прибув гуманітарний конвой для допомоги місцевим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Управління ООН з координації гуманітарних справ прибуло в район Соледару Донецької області з гуманітарним конвоєм. Волонтери привозять їжу, воду, засоби гігієни та ліки для мирного населення, пише УНН з посиланням на Twitter OCHA в Україні.
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"Зараз ми перебуваємо в районах поблизу Соледара Донецької області з гуманітарним конвоєм із 3 вантажівок, щоб підтримати понад 800 людей, які залишаються в населених пунктах навколо міста. Ми привозимо їжу, воду, засоби гігієни та ліки, які надає ВООЗ, ЮНІСЕФ, МОМ та Всесвітня продовольча програма ООН", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Район Соледара - одна з найгарячіших точок на фронті.