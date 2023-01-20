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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 6010 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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ООН: у район поблизу Соледара прибув гуманітарний конвой для допомоги місцевим

Київ • УНН

 • 1058175 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Управління ООН з координації гуманітарних справ прибуло в район Соледару Донецької області з гуманітарним конвоєм. Волонтери привозять їжу, воду, засоби гігієни та ліки для мирного населення, пише УНН з посиланням на Twitter OCHA в Україні.

ООН: у район поблизу Соледара прибув гуманітарний конвой для допомоги місцевим

Цитата

"Зараз ми перебуваємо в районах поблизу Соледара Донецької області з гуманітарним конвоєм із 3 вантажівок, щоб підтримати понад 800 людей, які залишаються в населених пунктах навколо міста. Ми привозимо їжу, воду, засоби гігієни та ліки, які надає ВООЗ, ЮНІСЕФ, МОМ та Всесвітня продовольча програма ООН", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Район Соледара - одна з найгарячіших точок на фронті.

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