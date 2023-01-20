ООН: в район близ Соледара прибыл гуманитарный конвой для помощи местным

Цитата

"Сейчас мы находимся в районах вблизи Соледара Донецкой области с гуманитарным конвоем из 3 грузовиков, чтобы поддержать более 800 человек, которые остаются в населенных пунктах вокруг города. Мы привозим еду, воду, средства гигиены и лекарства, которые предоставляет ВОЗ, ЮНИСЕФ, МОМ и Всемирная продовольственная программа ООН", - говорится в сообщении.

Напомним

Район Соледара - одна из самых горячих точек на фронте.