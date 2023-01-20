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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ООН: в район близ Соледара прибыл гуманитарный конвой для помощи местным

Киев • УНН

 • 1058175 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Управление ООН по координации гуманитарных дел прибыло в район Соледара Донецкой области с гуманитарным конвоем. Волонтеры привозят еду, воду, средства гигиены и лекарства для мирного населения, пишет УНН со ссылкой на Twitter OCHA в Украине.

ООН: в район близ Соледара прибыл гуманитарный конвой для помощи местным

Цитата

"Сейчас мы находимся в районах вблизи Соледара Донецкой области с гуманитарным конвоем из 3 грузовиков, чтобы поддержать более 800 человек, которые остаются в населенных пунктах вокруг города. Мы привозим еду, воду, средства гигиены и лекарства, которые предоставляет ВОЗ, ЮНИСЕФ, МОМ и Всемирная продовольственная программа ООН", - говорится в сообщении.

Напомним

Район Соледара - одна из самых горячих точек на фронте.

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