ООН: кількість загиблих у єменській війні зросла до 10 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кількість загиблих за два роки збройного конфлікту в Ємені зросла до 10 тисяч осіб, кількість поранених — до 40 тисяч. Про це в понеділок, 16 січня, повідомив представник Управління з координації гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй Джеймі Макголдрік, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Раніше ООН повідомляла про 4200 загиблих цивільних. Зокрема повідомлялося про 1400 загиблих дітей.
Зазначимо, що дані цифри ґрунтуються на інформації, наданій медичними закладами. Отже, реальна кількість загиблих може бути значно вищою.
Нагадаємо, що коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією підтримує в Ємені лояльні до президента Абда Раббо Мансура Хаді сили. Останньому протистоять повстанці-хусити і військові, віддані екс-президентові Алі Абдуллі Салеху. Збройне протистояння у Ємені триває з вересня 2014 року.