ООН: Число погибших в йеменской войне выросло до 10 тыс
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Количество погибших за два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тыс человек, количество раненых - до 40 тыс. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Джейми Макголдрик, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Ранее ООН сообщала о 4200 погибших гражданских. В частности сообщалось о 1400 погибших детей.
Отметим, что данные цифры основаны на информации, предоставленной медицинскими учреждениями. Итак, реальное число погибших может быть значительно выше.
Напомним, что коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает в Йемене лояльные президенту Абда Раббо Мансура Хади силы. Последнему противостоят повстанцы-хуситы и военные, преданные экс-президенту Али Абдулле Салеху. Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с сентября 2014 года.