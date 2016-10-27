ООН: 1,5 млн осіб на Мадагаскарі загрожує голод
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Близько 1,5 мільйона людей на півдні Мадагаскару загрожує голод через сильну посуху. Про це заявили в ООН, передає УНН із посиланням на ВВС.
В ООН зазначили, що врожаї скоротилися, що призвело до зростання цін на продукти. За повідомленнями, місцеві мешканці проїдають насіння і продають тварин, аби вижити.
Ситуацію погіршив погодний феномен Ель-Ніньйо. Через посуху лише у південному регіоні Андрой на 80% скоротився врожай кукурудзи.