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Оновлення КМДА машин швидкої допомоги це гарні інвестиції у здоров’я киян – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Закупівля Київською міською адміністрацією нових автомобілів швидкої допомоги це дуже добре, адже це інвестиції, які допомагатимуть людям. Таку думку у коментрі УНН висловив лікар-нефролог, директор Київського науково-практичного центру нефрології і гемодіалізу Едуард Красюк.

Оновлення КМДА машин швидкої допомоги це гарні інвестиції у здоров’я киян – лікар

“Я, як лікар і просто громадянин вважаю, що закупівля нових машин швидкої допомоги це добре. Взагалі інвестування в медицину це дуже добре, тим паче такі, які будуть допомагати людям”, — сказав Є. Красюк.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, КМДА за найнижчою ціною закупила 15 машин швидкої допомоги. Закупівля проходила за системою Рrozorro. Вартість закупівлі склала 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

Загалом компанією — переможцем ТОВ “Автоспецпром” буде поставлено 15 автомобілів екстреної медичної допомоги типу В за ціною 30 млн гривень за автомобіль. З них 10 — на базі Citroen Jumper, і 5 — на базі Ford Transit.

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