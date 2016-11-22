Обновление КГГА машин скорой помощи это хорошие инвестиции в здоровье киевлян - врач

"Я, как врач и просто гражданин считаю, что закупка новых машин скорой помощи это хорошо. Вообще инвестирование в медицине это очень хорошо, тем более такие, которые будут помогать людям", - сказал Э.Красюк.

Напомним, как сообщал УНН, КГГА по самой низкой цене закупила 15 машин скорой помощи. Закупка проходила по системе Рrozorro. Стоимость закупки составила 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

В общем компанией - победителем ООО "Автоспецпром" будет поставлено 15 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В по цене 30 млн гривен за автомобиль. Из них 10 - на базе Citroen Jumper, и 5 - на базе Ford Transit.