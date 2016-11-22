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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Обновление КГГА машин скорой помощи это хорошие инвестиции в здоровье киевлян - врач

Киев • УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Закупка Киевской городской администрацией новых автомобилей скорой помощи это очень хорошо, ведь это инвестиции, которые будут помогать людям. Такое мнение в комментарии УНН высказал врач-нефролог, директор Киевского научно-практического центра нефрологии и гемодиализа Эдуард Красюк.

Обновление КГГА машин скорой помощи это хорошие инвестиции в здоровье киевлян - врач

"Я, как врач и просто гражданин считаю, что закупка новых машин скорой помощи это хорошо. Вообще инвестирование в медицине это очень хорошо, тем более такие, которые будут помогать людям", - сказал Э.Красюк.

Напомним, как сообщал УНН, КГГА по самой низкой цене закупила 15 машин скорой помощи. Закупка проходила по системе Рrozorro. Стоимость закупки составила 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

В общем компанией - победителем ООО "Автоспецпром" будет поставлено 15 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В по цене 30 млн гривен за автомобиль. Из них 10 - на базе Citroen Jumper, и 5 - на базе Ford Transit.

Украинские Национальные Новости

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