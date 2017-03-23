Оновлений вестибюль на станції метро "Лівобережна" відкрили в Києві

“З 23 березня для проведення ремонту закривається вестибюль № 1 станції „Лівобережна“. Це вихід до готелю „Турист“. Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року. В той же час починає працювати відремонтований вестибюль № 2 (вихід до міської електрички)”, — йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у “пікові” години можливі обмеження на вхід до станції.

Нагадаємо, що з 26 березня київська електричка працюватиме за новим графіком.