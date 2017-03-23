Обновленный вестибюль на станции метро "Левобережная" открыли в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С сегодняшнего дня на станции метро "Левобережная" начинает работать отремонтированнный вестибюль №2 и закрывается вестибюль №1. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
"С 23 марта для проведения ремонта закрывается вестибюль № 1 станции "Левобережная". Это выход к гостинице "Турист". Работы продлятся до 28 апреля 2017 года. В то же время начинает работать отремонтированный вестибюль №2 (выход к городской электричке)", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что в "пиковые" часы возможны ограничения на вход в станции.
Напомним, что с 26 марта киевская электричка будет работать по новому графику.