Обновленный вестибюль на станции метро "Левобережная" открыли в Киеве

"С 23 марта для проведения ремонта закрывается вестибюль № 1 станции "Левобережная". Это выход к гостинице "Турист". Работы продлятся до 28 апреля 2017 года. В то же время начинает работать отремонтированный вестибюль №2 (выход к городской электричке)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в "пиковые" часы возможны ограничения на вход в станции.

Напомним, что с 26 марта киевская электричка будет работать по новому графику.