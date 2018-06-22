Омбудсмени РФ та України можуть разом відвідати Сенцова та Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Уповноважена з питань прав людини Росії Тетяна Москалькова запропонувала українському омбудсмену Людмилі Денисовій разом відвідати українського режисера Олега Сенцова та редактора видання "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це Денисова повідомила в Facebook, передає УНН.
"Завершилася чергова зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Зустріч була непроста... Тетяна Москалькова запропонувала разом з нею відвідати Кирилла Вишинського в Херсонському СІЗО, а потім Олега Сенцова в Лабитнангі. Оскільки Олег голодує вже 40-й день, я запропонувала спочатку відвідати його", - повідомила Денисова.
Нагадаємо, до Європейського суду з прав людини надійшло звернення в інтересах українського політв'язня Олега Сенцова, утримуваного в Росії, яке направило Міністерство юстиції України.
Як повідомляв УНН, у Кремлі не підтвердили прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова від генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.