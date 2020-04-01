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"Оманливе почуття безпеки": у МОЗ пояснили, чому не всіх медиків тестують на COVID-19

Київ • УНН

 • 12096 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні не тестують всіх медиків на коронавірус, адже за прикладом Італії та Іспанії - це призводить до "оманливого почуття безпеки". Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, чому в Україні всіх медиків не тестують на COVID-19, Ляшко відповів: "Тому що у нас використовується досвід Італії та Іспанії, які показали, що щоденне тестування або дводенне всіх медичних працівників - це призводить до появи "оманливого почуття безпеки".

За його словами, тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним в життєво необхідних для функціонування країни сферах виключно при появі симптомів.

Нагадаємо, у столиці на сьогоднішній день зафіксовано вже 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед нових – дитина трохи більше року.

Українські Національні Новини

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