"Оманливе почуття безпеки": у МОЗ пояснили, чому не всіх медиків тестують на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні не тестують всіх медиків на коронавірус, адже за прикладом Італії та Іспанії - це призводить до "оманливого почуття безпеки". Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, чому в Україні всіх медиків не тестують на COVID-19, Ляшко відповів: "Тому що у нас використовується досвід Італії та Іспанії, які показали, що щоденне тестування або дводенне всіх медичних працівників - це призводить до появи "оманливого почуття безпеки".
За його словами, тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним в життєво необхідних для функціонування країни сферах виключно при появі симптомів.
Нагадаємо, у столиці на сьогоднішній день зафіксовано вже 132 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед нових – дитина трохи більше року.