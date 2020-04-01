"Обманчивое чувство безопасности": в Минздраве объяснили, почему не всех медиков тестируют на COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине не тестируют всех медиков на коронавирус, ведь по примеру Италии и Испании - это приводит к "обманчивому чувству безопасности". Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.