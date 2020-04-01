"Обманчивое чувство безопасности": в Минздраве объяснили, почему не всех медиков тестируют на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине не тестируют всех медиков на коронавирус, ведь по примеру Италии и Испании - это приводит к "обманчивому чувству безопасности". Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, почему в Украине всех медиков не тестируют на COVID-19, Ляшко ответил: "Потому что у нас используется опыт Италии и Испании, которые показали, что ежедневное тестирование или двухдневное всех медицинских работников - это приводит к появлению "обманчивого чувства безопасности".
По его словам, тестирование рекомендуется проводить медицинским работникам, а также людям, задействованным в жизненно необходимых для функционирования страны сферах исключительно при появлении симптомов.
Напомним, в столице на сегодняшний день зафиксировано уже 132 подтвержденных случая заболевания на коронавирусную болезнь. Среди новых - ребенок чуть больше года.