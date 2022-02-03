Олімпіада-2022: у команді України ще один випадок коронавірусу у спортсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У команді України на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні зафіксували ще один випадок захворювання COVID-19 у спортсмена - позитивний тест у фігуриста в одиночному чоловічому фігурному катанні Івана Шмуратка, повідомляє УНН з посиланням на інформацію НОК України.
Першими змаганнями за участі наших спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх в Пекіні буде командний турнір з фігурного катання, що стартує у день відкриття Ігор-2022. Однак, через випадок коронавірусу Україна виступить в неповному складі.
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"На превеликий жаль, через підтверджений позитивний тест у Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді. (...) Наразі фігурист почувається себе добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого", - повідомили у НОК.
Деталі
Україну у цій дисципліні представлятиме Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.
Згідно з регламентом проведення змагань, як вказано, допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох. До слова, вказали у НОК, через позитивні тести у фігуристів в інших збірних, це не поодинокий випадок на Іграх-2022 безпосередньо у цьому виді програми.
Коментар спортсмена
"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше", - прокоментував Шмуратко.
Доповнення
Капітан біатлонної жіночої збірної України Олена Білосюк також отримала позитивний тест на коронавірус.
Згідно з правилами, встановлених Оргкомітетом Ігор, українка ізольована, проходить щоденне тестування і має постійну підтримку від лікаря команди. Спортсменка зможе повернутися до команди лише після здачі двох негативних тестів.
Біатлоністка Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна у статусі запасної.
Раніше позитивні тести на COVID-19 здали наставник чоловічої збірної Юрай Санітра, а також тренер Ігор Ященко.