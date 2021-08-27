"Олександрія" та "Чорноморець" звели внічию стартовий матч туру УПЛ

Деталі

Шостий тур стартував у Одесі протистоянням команд із різних частин таблиці. Зрозуміло, що перемога була більше потрібна господарям поля – з огляду на турнірне становище. Втім, хоч одесити й намагалися тримати хід подій на полі під контролем, а все ж саме олександрійці небезпечніше атакували й, відповідно, моментів створили більше.

Проте команди почали радувати глядачів голами в заключні 25 хвилин протистояння. Спочатку на гол Авагімяна на 68 хвилині гості відповіли м'ячем Третьякова. Далі "моряків" вперед вивів Ванат. Рятівний м'яч за "Олександрію" оформив Устименко на 84 хвилині.

Доповнення

"Олександрія" з 11-ма пунктами йде 5-м, а "Чорноморець" тільки 14-й (4 бали).