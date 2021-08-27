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"Александрия" и "Черноморец" свели вничью стартовый матч тура УПЛ

"Александрия" и "Черноморец" свели вничью стартовый матч тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 16578 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся поединок шестого тура УПЛ в котором одноименный клуб принимал "Александрию", сообщает УНН со ссылкой на лиги.

Детали

Шестой тур стартовал в Одессе противостоянием команд из разных частей таблицы. Понятно, что победа была больше нужна хозяевам поля — учитывая турнирное положение. Впрочем, одесситы старались держать ход событий на поле под контролем, но все же александрийцы были опаснее атаковали и, соответственно, моментов создали больше.

Однако команды начали радовать зрителей голами в заключительные 25 минут противостояния. Сначала на гол Авагимяна на 68 минуте гости ответили мячом Третьякова. Далее “моряков” вперед вывел Ванат. Спасительный мяч за “Александрию” оформил Устименко на 84 минуте.

Дополнение

“Александрия” с 11-ю пунктами идет 5-м, а “Черноморец” только 14-й (4 балла).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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