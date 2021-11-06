“Олександря” перервала безвиграшну серію у матчі-відкритті туру УПЛ

Деталі

На 33 хвилині домінування господарів перетворилося на забитий м’яч. Ігор Кирюханцев, отримавши чудовий пас від Сергія Рибалки, пробив в дальній кут — 1:0.

На початку другого тайму підопічні Валерія Кривенцова спробували заграти по-іншому, намагаючись нав’язати свою гру, але наші гравці не дали їм сильно “розгулятися” і швидко перехопили ініціативу. Хороші моменти забити втратили Денис Устименко та Каспарс Дубра. Проте капітан команди Дубра все ж таки відзначився забитим голом.

На 73 хвилині, після навісної подачі з кутового, він влучно пробив головою, зробивши рахунок в грі 2:0, який і став переможним в цьому матчі.

Зауважимо, що до цього моменту безвиграшна серія “Олександрії” тривала в УПЛ чотири гри: три нічиї та поразка.



Доповнення

“Олександрія” набрала 23 бали — шості, а “Металіст 1925” восьмі — 19.