“Олександря” перервала безвиграшну серію у матчі-відкритті туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У першому поєдинку 14 туру Української Прем’єр-ліги в гості до “Олександрії” приїхали футболісти “Металіста 1925”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Олександрії”.
Деталі
На 33 хвилині домінування господарів перетворилося на забитий м’яч. Ігор Кирюханцев, отримавши чудовий пас від Сергія Рибалки, пробив в дальній кут — 1:0.
На початку другого тайму підопічні Валерія Кривенцова спробували заграти по-іншому, намагаючись нав’язати свою гру, але наші гравці не дали їм сильно “розгулятися” і швидко перехопили ініціативу. Хороші моменти забити втратили Денис Устименко та Каспарс Дубра. Проте капітан команди Дубра все ж таки відзначився забитим голом.
На 73 хвилині, після навісної подачі з кутового, він влучно пробив головою, зробивши рахунок в грі 2:0, який і став переможним в цьому матчі.
Зауважимо, що до цього моменту безвиграшна серія “Олександрії” тривала в УПЛ чотири гри: три нічиї та поразка.
Доповнення
“Олександрія” набрала 23 бали — шості, а “Металіст 1925” восьмі — 19.