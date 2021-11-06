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"Александрия" прервала безвыигрышную серию в матче-открытии тура УПЛ

Киев • УНН

 • 18095 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В первом поединке 14 тура Украинской Премьер-лиги в гости к “Александрии” приехали футболисты “Металлиста 1925”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.

"Александрия" прервала безвыигрышную серию в матче-открытии тура УПЛ

Детали

На 33 минуте доминирование хозяев превратилось в забитый мяч. Игорь Кирюханцев, получив великолепный пас от Сергея Рыбалки, пробил в дальний угол — 1:0.

В начале второго тайма подопечные Валерия Кривенцова попытались заиграть по-другому, пытаясь навязать свою игру, но наши игроки не дали им сильно “разгуляться” и быстро перехватили инициативу. Хорошие моменты забить потеряли Денис Устименко и Каспарс Дубра. Однако капитан команды Дубра все же отметился забитым голом.

На 73 минуте после навесной подачи с углового, он метко пробил головой, сделав счет в игре 2:0, который и стал победным в этом матче.

Заметим, что к этому моменту безвыигрышная серия “Александрии” продолжалась в УПЛ четыре игры: три ничьи и поражение.

Дополнение

“Александрия” набрала 23 балла — шестые, а “Металлист 1925” восьмые — 19.

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