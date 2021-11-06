"Александрия" прервала безвыигрышную серию в матче-открытии тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В первом поединке 14 тура Украинской Премьер-лиги в гости к “Александрии” приехали футболисты “Металлиста 1925”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Александрии”.
Детали
На 33 минуте доминирование хозяев превратилось в забитый мяч. Игорь Кирюханцев, получив великолепный пас от Сергея Рыбалки, пробил в дальний угол — 1:0.
В начале второго тайма подопечные Валерия Кривенцова попытались заиграть по-другому, пытаясь навязать свою игру, но наши игроки не дали им сильно “разгуляться” и быстро перехватили инициативу. Хорошие моменты забить потеряли Денис Устименко и Каспарс Дубра. Однако капитан команды Дубра все же отметился забитым голом.
На 73 минуте после навесной подачи с углового, он метко пробил головой, сделав счет в игре 2:0, который и стал победным в этом матче.
Заметим, что к этому моменту безвыигрышная серия “Александрии” продолжалась в УПЛ четыре игры: три ничьи и поражение.
Дополнение
“Александрия” набрала 23 балла — шестые, а “Металлист 1925” восьмые — 19.