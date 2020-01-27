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Олександр Ярославський візьметься за українські дороги

Київ • УНН

 • 14185 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні на форумі "Дороги UA 2020", який відбувся під егідою Кабінету міністрів України і "Укравтодору", власник і президент групи DCH Олександр Ярославський заявив про намір зайнятися дорожнім будівництвом, передає УНН.

Олександр Ярославський візьметься за українські дороги

"Якщо не ми, то хто? Дивлячись на стан наших доріг, я вирішив, що DCH братиме участь в дорожньому будівництві", - сказав бізнесмен. Олександр Ярославський оцінив потенціал обсягу робіт, який може виконати дорожньо-будівельне напрямки DCH в цьому році, в "100-200 дол., можливо, 300 млн дол." І заявив про готовність включатися в відповідні проекти в самий найближчий час.

Як повідомив Ярославський, в групі DCH буде створено профільний підрозділ, який буде залучати партнерів, які мають необхідної технічної бази і мають відповідний серйозний досвід.

"Ми напевно будемо когось залучати в кооперацію. Тих, у кого є дорожня техніка, хто зможе швидко адаптуватися до нашої ситуації, кому ми віримо і з ким можемо чесно зробити цей бізнес. Вивчимо план уряду, який представили сьогодні, і будемо брати участь в тендерах, як мінімум, в Харківській і Дніпропетровській області. А в цілому нас цікавлять всі дороги, які ми зможемо побудувати", - пояснив він.

Як повідомляють присутні журналісти, поспілкуватися зі ЗМІ Олександр Ярославський вийшов з ділової зустрічі, де був присутній Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Раніше сьогодні глава уряду заявив, що до кінця 2020 року в Україні має з'явитися чотири тисячі кілометрів якісних доріг.

Група DCH Олександра Ярославського заснована більше 20 років тому і має широкий спектр діяльності. Інвестиційний портфель включає активи таких секторів, як фінанси, девелопмент, промисловість, транспорт, готельний бізнес та ін. Серед знакових підприємств групи - легендарні Харківський тракторний і Дніпропетровський металургійний заводи. DCH, зокрема, відома масштабними інфраструктурними проектами в Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012. Завдяки інвестиціям Ярославського в розмірі 300 млн дол. Там був побудований новий аеропорт і створена низка критеріальних для УЄФА спортивних об'єктів. У даний час DCH розпочала роботу над проектом будівництва нового аеропорту в Дніпрі, в рамках приватно-державного партнерства, ставши приватним інвестором створення сучасного аеровокзального комплексу (планова сума інвестицій - 80 млн дол.). Минулого тижня в Давосі Олександр Ярославський взяв участь в засіданні Національної інвестиційної ради України. А також підтвердив журналістам, що купує у Віктора Пінчука банк "Кредит-Дніпро" і розповів про хід реалізації своїх проектів "Екополіс-ХТЗ" у Харкові і будівництво нового аеропорту в Дніпрі.

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