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Александр Ярославский возьмется за украинские дороги

Киев • УНН

 • 14185 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня на форуме “Дороги UA 2020”, состоявшемся под эгидой Кабинета министров Украины и “Укравтодора”, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский заявил о намерении заняться дорожным строительством, передает УНН.

Александр Ярославский возьмется за украинские дороги

“Если не мы, то кто? Глядя на состояние наших дорог, я решил, что DCH будет участвовать в дорожном строительстве”, — сказал бизнесмен. Александр Ярославский оценил потенциал объема работ, который может выполнить дорожно-строительное направления DCH в этом году, в “100-200 долл., возможно, 300 млн долл.” И заявил о готовности включаться в соответствующие проекты в самое ближайшее время.

Как сообщил Ярославский, в группе DCH будет создано профильное подразделение, которое будет привлекать партнеров, располагающих необходимой технической базой и имеющих соответствующий серьезный опыт.

“Мы наверняка будем кого-то привлекать в кооперацию. Тех, у кого есть дорожная техника, кто сможет быстро адаптироваться к нашей ситуации, кому мы верим и с кем можем честно сделать этот бизнес. Изучим план правительства, который представили сегодня, и будем участвовать в тендерах, как минимум, в Харьковской и Днепропетровской области. А в целом нас интересуют все дороги, которые мы сможем построить”, — пояснил он.

Как сообщают присутствовавшие журналисты, пообщаться со СМИ Александр Ярославский вышел с деловой встречи, где присутствовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Ранее сегодня глава правительства заявил, что до конца 2020 года в Украине должно появиться четыре тысячи километров качественных дорог.

Группа DCH Александра Ярославского основана более 20 лет назад и имеет широкий спектр деятельности. Инвестиционный портфель включает активы таких секторов, как финансы, девелопмент, промышленность, транспорт, отельный бизнес и др. Среди знаковых предприятий группы — легендарные Харьковский тракторный и Днепропетровский металлургический заводы. DCH, в частности, известна масштабными инфраструктурными проектами в Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012. Благодаря инвестициям Ярославского в размере 300 млн долл. там был построен новый аэропорт и создан ряд критериальных для УЕФА спортивных объектов. В настоящее время DCH начала работу над проектом строительства нового аэропорта в Днепре, в рамках частно-государственного партнерства, став частным инвестором создания современного аэровокзального комплекса (плановая сумма инвестиций — 80 млн долл.). На прошлой неделе в Давосе Александр Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины. А также подтвердил журналистам, что покупает у Виктора Пинчука банк “Кредит-Днепр” и рассказал о ходе реализации своих проектов “Экополис-ХТЗ” в Харькове и строительство нового аэропорта в Днепре.

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