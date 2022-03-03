Олександр Ярославський продасть свій Kaiser і витратить гроші на відновлення Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Власник та президент DCH Олександр Ярославський запускає гуманітарну програму для Харкова, інформує УНН.
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"Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Caiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати", - ідеться на його офіційній Facebook-сторінці.
Kaiser – це 60-метрове судно, яке виготовила німецька компанія Abeking&Rasmussen. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. Це улюблене місце сімейного відпочинку бізнесмена.
Раніше Олександр Ярославський виділив 25 млн грн на забезпечення лікарень Харкова всім необхідним. У своєму зверненні до харків'ян він сказав: "Я обіцяю і клянуся, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світові. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей. Зараз DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, та Харків – наш пріоритет".